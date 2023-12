Escola estadual da Vila Reis terá obra licitada em fevereiro

Vice-prefeito se reuniu com a diretora-presidente do Fundepar

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Sérgio Vital (PSD), esteve reunido na manhã desta terça-feira (5), em Curitiba, com a diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Eliane Teruel Carmona. Do encontro, que foi agendado pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, também participaram os vereadores Franciley Preto Godói Poim (PSD) e Lucas Ortiz Leugi (PP) e o assessor parlamentar Antônio Braz de Almeida.

De acordo com Paulo Vital, a reunião foi agendada para tratar exclusivamente do processo em andamento para construção da Escola Estadual Godomá Bevilacqua de Oliveira, no Distrito da Vila Reis. Vital frisa foi à Fundepar em nome do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), que há algum tempo vem tratando deste assunto na esfera estadual.

“O que nós ficamos sabendo é que a licença ambiental para construção da escola já saiu há cerca de duas semanas”, informou o vice-prefeito. Ele assegura que essa licença já foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), para dar seu parecer sobre a obra. Isso, no entanto, só deverá ocorrer no início do ano, já que a PGR entrou em férias.

Conforme Paulo Vital, com o parecer da PGR sobre a licença ambiental, toda documentação burocrática estará pronta para que a obra seja licitada, o que deverá ocorrer em fevereiro. Assim, a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação deverá ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024, assim como o início das obras, que estão orçadas em R$ 9 milhões.

