Escola e CMEI do Fariz Gebrim iniciam suas atividades nesta quarta

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), acaba de obter autorização da Secretaria de Estado da Educação, para iniciar as atividades nas novas unidades do Residencial Fariz Gebrim.

A Escola Municipal Professora Maria Tereza Gebrim Preto e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Laura Mareze Martinelli começam a receber as crianças já nesta quarta-feira (28). “Teremos as equipes completas com professoras, auxiliares administrativas, auxiliares de serviços gerais e merendeiras concursadas e que foram convocadas para o início imediato dos trabalhos”, anuncia o prefeito Junior da Femac.

Ele fez questão de agradecer à Secretaria de Estado da Educação pela emissão do documento que autoriza oficialmente o funcionamento da escola e do CMEI. “Também agradeço a presteza do Corpo de Bombeiros pela inspeção e liberação dos prédios, e aos servidores da AME e da prefeitura que finalizaram todos os serviços necessários”, assinala Junior da Femac.

Segundo o prefeito, trata-se de um grande desafio, levando em conta que o Município passa a atender de imediato quase quinhentas crianças nas duas unidades, além de outras 240 que terão transporte para escolas da rede estadual. “Todos os pais e mães de alunos já foram contatados para encaminhar seus filhos para as aulas e atividades, a partir desta quarta-feira”, frisa ele.

A secretária de Educação, professora Marli Fernandes, também destaca o esforço de toda a equipe para deixar a escola e o CMEI em perfeitas condições para receber as crianças. “Todas serão acolhidas nos mesmos moldes das demais escolas e CMEI da rede municipal, com todos equipamentos e o cuidado especial das professoras, auxiliares e merendeiras”, garante Marli Fernandes.

