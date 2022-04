Da Redação

Escola do “Dom Romeu” terá R$ 3 milhões em obras

O prefeito Junior da Femac autorizou nesta terça-feira (15) o início do processo licitatório visando a contratação de empresa especializada em obras de construção civil para intervenções de reforma e ampliação da Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, localizada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. A Autarquia Municipal de Educação (AME) deve investir R$ 3 milhões, com recursos próprios, na reforma de 1.934,01 metros quadrados e ampliação de outros 585,40 metros quadrados.

Ao liberar a licitação, o prefeito lembrou que nos últimos anos a região recebeu novos empreendimentos habitacionais e industriais, tornando a obra ainda mais necessária. “Essas melhorias são reivindicação antiga da comunidade e serão custeadas com recursos do próprio município. Sabemos do anseio de toda comunidade escolar por este investimento que, além de modernizar toda a estrutura existente, irá proporcionar maior conforto aos alunos e servidores municipais que atuam na instituição, além de ampliar o prédio possibilitando o aumento da capacidade de estudantes”, destacou Júnior da Femac.

Elaborado pela Superintendência de Engenharia e Obras da AME, o projeto prevê que a empresa vencedora da licitação execute a construção de um novo bloco, com cozinha e refeitório amplos, depósito de merenda escolar, depósito de materiais de limpeza, lavanderia e duas varandas cobertas para o recebimento de mercadorias e circulação de pessoas. “O setor administrativo ganhará novos sanitários, almoxarifado e uma sala maior para professores. Um novo pátio coberto ainda será edificado e o acesso à quadra esportiva melhorado com a execução de rampas”, relata a arquiteta Andressa Aires de Proença, superintendente da AME.

A secretária de Educação, professora Marli Fernandes, lembra que a administração municipal precisou comprar terrenos ao lado da escola para a realização da obra. “Dez lotes foram adquiridos ao custo de R$ 1,1 milhão, ainda na gestão do ex-prefeito Beto Preto. Além da reforma e ampliação autorizada hoje, uma quadra esportiva foi construída no local no ano passado. Como permanecem nove horas diárias na instituição, os alunos precisam de espaços adequados para estudar, brincar, fazer as refeições e praticar atividades físicas”, pontua a secretária. O investimento no equipamento esportivo, lembra professora Marli, foi na ordem de R$ 405.638,43. “A quadra poliesportiva coberta, com área de 498,91 metros quadrados, conta com iluminação, vestiário, arquibancada coberta e fechamento em alambrado”, detalha.

Uma das maiores unidades da rede municipal de Apucarana, a Escola Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira possui 565 alunos matriculados no momento, em turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com o início dos trâmites licitatórios, a empresa vencedora e a ordem de serviço para início dos trabalhos, segundo projeta a administração municipal, deve ser assinada dentro de 90 dias.

O prefeito Júnior da Femac diz que, assim como a reforma e ampliação da escola autoriza agora, a construção da quadra poliesportiva também era uma reivindicação antiga da comunidade. “Investimentos feitos com recursos do cidadão, dinheiro economizado e aplicado com probidade dentro de um planejamento que vem coroando a Educação de Apucarana como a melhor do Brasil”, enaltece o prefeito.