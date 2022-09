Escola de Pais leva grande público ao Cine Teatro Fênix, em Apucarana

Da Redação

O Cine Teatro Fênix, em Apucarana, Norte do Paraná, ficou lotado na noite desta segunda-feira (19), quando foi realizada a terceira edição da Escola de Pais do município. O evento faz parte de um projeto de Educação Socioemocional que é desenvolvido, durante todo o ano letivo, nos 23 Centros Infantis e nas 35 Escolas que compõem a Rede Municipal de Educação.

“O objetivo da Escola de Pais é fortalecer o vínculo entre as famílias e as unidades de ensino, compartilhar conhecimentos sobre parentalidade e contribuir para o desenvolvimento da inteligência emocional das crianças,” explicou a secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes.

Na noite desta segunda (19), a palestra "Construindo um Caráter Admirável" foi ministrada pelo pedagogo e especialista em gestão de pessoas, Giovani Costa. “Existe uma grande diferença entre criar e educar um filho. Para criar, basta que os pais ofereçam a ele alimentação, roupa e moradia. Mas educar exige muito mais da família. É preciso dedicar tempo, impor limites, ensinar a ter disciplina e a superar frustrações para formar um ser humano com caráter admirável”, afirmou o palestrante.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, elogiou a grande participação das famílias dos estudantes apucaranenses. “O Cine Teatro Fênix atingiu sua capacidade máxima nas três edições da Escola de Pais. O evento também é transmitido pela internet e sempre alcança grande número de visualizações. Eu acredito que essa parceria entre as famílias e as escolas contribui para os resultados positivos que a educação municipal vem alcançando. Nesta semana, por exemplo, recebemos a notícia que os nossos alunos conquistaram a melhor nota, entre os municípios paranaenses com mais de cem mil habitantes, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica”, disse o gestor.

Durante a terceira edição da Escola de Pais, as crianças do CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes apresentaram a coreografia da música "Somos Príncipes e Princesas", da cantora gospel Quely Silva. Já os alunos da Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias encantaram o público com a exibição de uma Tarantela, dança tradicional italiana.

A gravação da palestra Construindo um Caráter Admirável está disponível no canal da Autarquia Municipal de Educação, no YouTube. Para assisti-la, basta acessar o link.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

