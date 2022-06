Escola de Pais leva conscientização e aprendizado às famílias

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação da cidade de Apucarana realizou, na noite desta terça-feira (27), no Cine Teatro Fênix, a 1ª edição da Escola de Pais da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa faz parte de um projeto de Educação Socioemocional que vem sendo desenvolvido, desde o início do ano letivo, em 23 centros infantis (CMEI's) e 35 escolas.

A Escola de Pais tem como objetivo aproximar as famílias das unidades de ensino, despertando nos progenitores o interesse de participarem mais ativamente da vida escolar dos seus filhos e contribuindo para a melhoria da autoestima e da aprendizagem dos alunos.

“O acompanhamento dos pais na vida escolar do filho é parte fundamental do processo educativo. Ao perceber que a família se interessa por seus estudos e experiências, a criança sente-se valorizada, desenvolve-se de forma segura, aprimora as suas habilidades sociais e diminuem as chances de aparecimento de problemas comportamentais. A nossa proposta é trazer temas contemporâneos para serem discutidos com os pais dos alunos a cada bimestre”, explicou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Na noite desta terça (27), as famílias apucaranenses foram contempladas com uma palestra sobre Inteligência Emocional e a Arte de Ser Pais, proferida pelo doutor em educação Joe Garcia.

“Os nossos avós não procuravam ajuda para educar seus filhos porque eles viviam em uma sociedade bem mais simples que a atual. Nós, por outro lado, estamos em uma época que é, ao mesmo tempo, complexa e incrível. Por isso, precisamos ampliar nossos conhecimentos a fim de conduzirmos nossas crianças com sabedoria ao longo de suas vidas. Durante a palestra, eu procurei orientar os pais sobre temas como a organização das emoções, dos sentimentos e dos afetos. Afinal, as pessoas mais inteligentes não são as que se destacam nas áreas das ciências ou da matemática, mas sim aquelas que sabem conviver bem com os outros. E isso é uma arte que se aprende por meio da educação”, afirmou o palestrante.

O prefeito Junior da Femac alegrou-se com o engajamento das famílias na primeira edição da Escola de Pais da rede municipal de Apucarana. “A palestra foi proferida em duas sessões. A primeira, às 18 horas, era destinada aos pais com crianças matriculadas nos CMEIs. Já a segunda, às 20 horas, envolveu as famílias com alunos nas escolas. Eu fiquei muito feliz de ver que o Cine Teatro Fênix ficou lotado em ambos os horários. Esse projeto da Autarquia de Educação é muito importante, sobretudo neste contexto pós-pandemia que estamos vivendo,” disse.

“Apucarana está sempre saindo à frente dos outros municípios, com a apresentação de projetos que alavancam a educação e contribuem de maneira significativa para a formação das crianças. A palestra que o doutor Joe Garcia proferiu foi maravilhosa. Parabéns a todos pelo desenvolvimento da Escola de Pais”, congratulou o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Vladimir Barbosa da Silva.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

