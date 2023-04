Escola de Pais discute influência da tecnologia na educação dos filhos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A palestra foi transmitida ao vivo

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana realizou, na noite desta terça-feira (17/4), no Cine Teatro Fênix, a quinta edição da Escola de Pais. Na ocasião, a especialista em Gestão Educacional, Marialba da Glória Garcia Carneiro, conversou com as famílias dos estudantes sobre “A influência das tecnologias digitais na educação dos filhos”. A palestra também foi transmitida ao vivo e o vídeo continua disponível por meio do link.

continua após publicidade .

A Escola de Pais foi implantada na rede municipal de educação de Apucarana no ano passado, no contexto pós-pandemia de Covid-19, e faz parte de um projeto maior de Educação Socioemocional. “O nosso objetivo é estreitar os laços entre as famílias e as instituições de ensino e compartilhar informações e conhecimentos relevantes, que auxiliem os pais na tarefa de educar as crianças. Nós também implantamos o programa Líder em Mim em todas as escolas da nossa rede, que incentiva os estudantes a desenvolverem habilidades socioemocionais como empatia, autoestima, autonomia, criatividade, ética e paciência. Além disso, nós disponibilizamos psicólogos para o acompanhamento de professores e alunos que apresentaram transtornos emocionais após a pandemia,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

- LEIA MAIS: Ministério Público abre vaga de estágio em Apucarana; saiba mais

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac frisou a pertinência do tema abordado nesta quinta edição da Escola de Pais. “Nós temos discutido sobre o que podemos fazer para aumentar a segurança nos centros infantis e escolas. Todas as unidades de ensino da rede municipal já possuem câmeras de segurança, alarmes, portões com trava eletrônica e interfones. O 10º Batalhão da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal também intensificaram as rondas da patrulha escolar nos últimos dias, com a disponibilização de mais quinze viaturas. E nós ainda estamos trabalhando para implantar botões de alerta nas unidades de ensino e erguer os muros de alguns prédios, que são considerados baixos pela comunidade. Mas nada disso será suficiente se nós não tivermos o apoio dos pais, no sentido de supervisionarem as conversas que seus filhos mantêm na internet e fiscalizarem periodicamente as mochilas e quartos deles,” pediu.

A especialista em Gestão Educacional, Marialba da Glória Garcia Carneiro, explicou ao público que a Geração Alpha, formada por crianças e adolescentes nascidos após 2010, é bombardeada continuamente por informações, é multitarefa e interage o tempo todo pela internet. “No entanto, percebemos que os meninos e meninas desta geração não conseguem separar o mundo real do virtual, são extremamente ansiosos, impulsivos, impacientes e irritadiços. Além disso, eles têm desenvolvido mais transtornos do sono, déficit de atenção e hiperatividade e doenças relacionadas ao sedentarismo,” detalhou.

A palestrante acrescentou ainda que os pais, em parceria com as escolas, são responsáveis por controlar o acesso das crianças e adolescentes às telas. “A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças com menos de dois anos não devem ser expostas a nenhum tipo de tela. As crianças entre dois e cinco anos devem passar no máximo uma hora assistindo televisão ou mexendo no celular. Entre seis e dez anos, o limite recomendado é de duas horas. Já os adolescentes de onze a dezoito anos não devem ultrapassar três horas por dia na frente das telas, evitando o período noturno e sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis,” disse.

Durante a quinta edição da Escola de Pais, o público ainda pôde assistir a apresentações artísticas protagonizadas pelos estudantes do CMEI Sonhos de Esperança e da Escola Professor Idalice Moreira Prates. Além das famílias dos estudantes da rede municipal de educação, acompanharam a programação os secretários municipais Ivanildo da Silva e Gerson Canuto, a técnica do Núcleo Regional de Educação, Cristiane Costa Moreira, e o chefe da 15ª Circunscrição Regional do Trânsito (Ciretran), Fernando Garcia Algarte.

Siga o TNOnline no Google News