Escola de dança de Apucarana se apresenta em festival internacional

O grupo é composto por 26 pessoas, entre alunos, professoras e responsáveis

Alunos da Escola Municipal de Dança de Apucarana embarcaram nesta quinta-feira (21) para Santa Catarina, onde participarão do Festival de Dança de Joinville, um dos maiores encontros de dança do mundo. O grupo é composto por 26 pessoas, entre alunos, professoras e responsáveis da Secretaria Municipal de Cultura.

O grupo foi aprovado em seletiva muito concorrida, disputada por coreografias do mundo todo, para participar dos Palcos Abertos com três coreografias de conjunto: uma dança na modalidade Jazz e outras duas no estilo Balé Neoclássico. A primeira apresentação será já na sexta-feira (22), no Shopping Center Mueller, às 12h, com a coreografia Piés para que los quiero. No fim da tarde, no mesmo local, o grupo apresenta a Wagasa chinese dance, às 17h. Já no sábado (23), as mesmas coreografias se apresentam no MAJ – Museu de Arte de Joinville, no horário do almoço – às 11h e às 13h. Mais à noite, no Shopping Cidade das Flores, às 19h30 é a vez da coreografia El corazón subir ao palco.

Os outros horários livres, entre uma apresentação e outra, serão reservados para os alunos prestigiarem atrações que o Festival oferece. Entre elas, apresentações de outros grupos, “aulões” e visitas aos atrativos de Joinville.

E para fechar a viagem, no domingo (24) à noite, o grupo apucaranense irá assistir ao espetáculo ST Tragédias, dirigido pela renomada bailarina e coreógrafa Ana Botafogo, juntamente com Marcelo Misailidis, que estarão presentes no evento.

Todas as danças foram coreografadas pela professora e coreógrafa Bruna Barbosa, que tem boas expectativas com as apresentações e o aprendizado que os alunos terão durante a estada em Joinville. “É a realização de um sonho meu e de todos os alunos, estamos todos muito animados e ansiosos. Nos preparamos durante meses para o festival e já na primeira vez que nos inscrevemos, fomos aprovados. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade”, afirma Bruna.

A Secretária de Cultura e Turismo, Maria Agar Borba, que coordena a Escola de Artes do município, diz que está muito contente com as conquistas da Escola. “Já participamos de diversos eventos de dança por todo o estado, inclusive com aprovações recorrentes na Mostra Paranaense de Dança, realizada em Curitiba, mas essa é a primeira vez que o grupo irá representar Apucarana em um festival de nível internacional”, comenta Maria Agar.

A secretária assinala que os alunos têm uma oportunidade única de realizarem aulas clássicas de forma gratuita, ofertadas pelo município. “Participar deste festival em Joinville é uma oportunidade de aprender ainda mais e também um orgulho para nossa secretaria e Apucarana”, destaca.

Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia, o Festival de Joinville reúne pessoas do mundo inteiro, com mais de 9 mil inscritos, 1.462 coreografias nas mais diversas categorias e mais de 270 mil espectadores entre os dias 19 a 30 de julho.

Segundo o Guinness Book, trata-se do maior festival de dança do mundo entre número de bailarinos e espectadores. E, além de espetáculos, o evento inclui cursos e oficinas para aperfeiçoamento profissional, workshops gratuitos para os coreógrafos inscritos no evento, seminários de dança, entre outros.

fonte: Divulgação O grupo foi aprovado em seletiva muito concorrida, disputada por coreografias do mundo todo

