Escola de Artes oferta curso gratuito de dança de salão e gauchesca

Os casais que pretendem aprender a dançar ritmos diversos terão a oportunidade de fazer isso gratuitamente. A Prefeitura, através da Escola de Artes, vai implantar o curso de dança de salão e gauchesca. As aulas acontecerão em cinco locais, atendendo várias regiões de Apucarana.

A novidade foi anunciada nesta terça-feira (14) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião com a professora Maria Agar, da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), que estava acompanhada de Andréia Patrícia Rinaldo, superintendente da pasta.

De acordo com o prefeito, o curso acontecerá no Centro da Juventude (região do Jardim Ponta Grossa e Jardim Diamantina), Centro de Convivência do Idoso (região do Jardim Aeroporto e Jardim Colonial), Distrito de Pirapó e Distrito de Vila Reis. “Também teremos uma turma em espaço que ainda está sendo definido, situado próximo da Prefeitura”, completa Junior da Femac.

A professora Maria Agar ressalta que o curso, que deverá ter início na segunda quinzena de março, ensinará aos participantes ritmos diversos. “Os casais aprenderão valsa, bolero, tango, flamenco, samba, pagode, xote, vanerão e chamamé, entre outros”, cita a secretária da Promatur.

