Escola de Apucarana registra alagamento, mas votação é mantida

A Escola Municipal Professor Alcides Ramos, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, apresentou alagamento e acúmulo de barro na manhã deste domingo (25), mas a votação no segundo turno das eleições foi mantida. Segundo a Justiça Eleitoral, a Prefeitura foi acionada às 7h para atender a situação. No entanto, o problema continuava até as 9h30, com os eleitores precisando enfrentar o barro para votar.



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A chefe do Cartório Eleitoral, Andrea Silva Milanin, informou também que foram registrados problemas em outros dois locais de votação de Apucarana. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), uma urna precisou ser substituída.

No Colégio São José, a votação começou sem energia elétrica. Conforme Andrea, o fornecimento foi normalizado logo depois.

Apucarana tem 94.366 eleitores aptos a votar neste segundo turno. Neste domingo, a escolha é apenas para presidente da República, e as seções eleitorais funcionam até as 17h.

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Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato



