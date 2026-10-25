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Escola de Apucarana não terá aulas nesta segunda-feira (26) após alagamento

Água e barro atingiram o refeitório e a área administrativa da Escola Municipal Professor Alcides Ramos

Escrito por Da Redação
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As aulas de segunda-feira (26) foram suspensas na Escola Municipal Professor Alcides Ramos, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, após a chuva deste domingo (25) levar água e barro para o refeitório e a área administrativa. A unidade funciona como local de votação no segundo turno, e o atendimento aos eleitores foi mantido.

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A Justiça Eleitoral pediu apoio à Prefeitura para limpar os acessos e melhorar o escoamento da água. O secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, vistoriou a escola e atribuiu os alagamentos à inclinação do terreno e à capacidade insuficiente das galerias internas.

“A gente tem um problema histórico, infelizmente, nessa escola. Devido à inclinação do terreno, a gente tem muita queda de água. E, infelizmente, as galerias que a gente tem internas da escola acabam não sendo suficientes para poder drenar a água”, explicou.

Segundo Franciscon, a enxurrada arrasta terra da área externa para dentro do prédio. “A gente fala de uma escola que possui uma área de quintal grande, uma área verde grande, consequentemente com terra, e nessas chuvas mais intensas acaba a água lavando e trazendo água com barro para dentro da parte administrativa e refeitório da escola”, afirmou.

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A unidade já havia registrado alagamento no primeiro turno. Para enfrentar o problema, o secretário informou que pretende direcionar ao local uma das equipes da empresa contratada pelo município para serviços de manutenção.

“Nós já temos uma empresa vencedora, ela está com três equipes no município prestando manutenção. A gente pretende já colocar essa equipe aqui para fazer a limpeza das galerias e a gente resolver esse problema histórico dessa escola”, disse.


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Escola de Apucarana não terá aulas nesta segunda-feira (26) após alagamento
AutorFoto: Lis Kato


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Alagamento Apucarana Escola Municipal Justiça Eleitoral prefeitura suspensão de aulas VOTAÇÃO
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