Escola de Apucarana apresenta profissões aos alunos; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Escola Nossa Senhora da Alegria

A Escola Nossa Senhora da Alegria, localizada em Apucarana, norte do Paraná, desenvolve o projeto: 'a importância das profissões'. Aproveitado o dia do trabalhador, celebrado em 1º de maio, a instituição levou para o ambiente escolar trabalhadores de diversos segmentos.

continua após publicidade .

O prefeito, Junior da Femac, além de uma psicóloga, socorristas do Samu e dos Bombeiros, nutricionista, professor, cozinheira, soldado da PM, treinador de futebol, jornalista, Guarda Municipal, foram até a escola e conversaram com as crianças. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .

















Siga o TNOnline no Google News