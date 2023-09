Escola Adventista celebrará 70 anos com ação comunitária em Apucarana

O prefeito Júnior da Femac recebeu nesta quarta-feira (13/09) convite para o aniversário de 70 anos da Escola Adventista de Apucarana. A celebração, marcada para as 9h30 do dia 22 de outubro, nas dependências da instituição de ensino, abordará a temática da “criação do ser humano” e contará com uma programação voltada à população. “Fico muito lisonjeado por este convite. São sete décadas de história em Apucarana, presença educadora e de princípios idênticos aos que acredito. Parabéns a toda comunidade adventista, com certeza será um grande evento, podem contar com a prefeitura no que precisar. A Escola Adventista é uma referência, um pilar da cidade”, acentuou o prefeito.

Além de celebrar a trajetória histórica da unidade educacional, as atividades em comemoração aos 70 anos da escola em Apucarana irão focar nos cuidados com a saúde. “Entre as ações previstas está a realização de uma feira de saúde, com atuação de profissionais da área aferindo pressão arterial, repassando orientações. Com envolvimento de parceiros voluntários do setor de estética e beleza, dentro da proposta do “Outubro Rosa”, estaremos realizando também o corte de cabelo para doação ao Centro de Oncologia do Hospital da Providência de Apucarana”, revela professora Rosimeire Batista Taborda, diretora da Escola Adventista.

Membro da Igreja Adventista, também participou da agenda, que aconteceu no gabinete municipal, a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin. A pedido do prefeito, ela estará coordenando as ações da prefeitura dentro da ação comunitária.

