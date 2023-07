Equipes de handebol de Apucarana participam dos jogos de Marumbi

As equipes masculina e feminina da modalidade de handebol de Apucarana na categoria livre participam nos próximos dias da 28ª edição dos Jogos Abertos de Marumbi, competição que conta com a presença de atletas de vários municípios da região. O evento é promovido pelo Departamento Municipal de Esportes da Prefeitura de Marumbi.

O time masculino de Apucarana estreia neste sábado (15/07), às 16h20, no Ginásio de Esportes Birão, contra Jandaia do Sul. Já a equipe feminina fará a primeira apresentação neste domingo (16/07), às 15h10, no mesmo ginásio, também diante da agremiação jandaiense.

“Desejamos sucesso para as nossas equipes nessa competição que é tradicional na região e que ajuda a revelar novos talentos no esporte. O handebol é mais uma modalidade que conta com o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na disputa dos Jogos Abertos de Marumbi as equipes têm o comando das professoras Sarina Nunes e Beatriz Klava. O time masculino contará com os jogadores Bruno, Eduardo, Everton, Hélio, João Guilherme, Jonas, Lucas, Luís Felipe, Maurílio, Moisés, Pedro Henrique, Rafael, Roberto, Wagner, Victor Castro e Vitor Pinheiro.

Na equipe feminina estão inscritas as atletas Aline, Ana Clara, Daniela, Eduarda, Emily, Julia, Juliana, Juliane, Maria Eduarda, Maria Luiza, Maricéia, Milena, Simone, Stefany e Suelen.

A competição também será disputada nas modalidades de basquetebol, futsal, voleibol, sinuca, bocha e malha e, prossegue até o dia 23 de julho.

DEMAIS JOGOS DAS EQUIPES

Categoria masculina

Dia 16 – 17 horas, Apucarana x Borrazópolis

Dia 18 – 21h30, Apucarana x Mandaguari

Dia 22 – 14 horas, Apucarana x Faxinal

Categoria feminina

Dia 18 – 22h30, Apucarana x Faxinal

Dia 21 – 22h30, Apucarana x Bom Sucesso

