Equipes de Apucarana realizam partidas decisivas nos Jojup's

As equipes de futsal (masculino e feminino), handebol (masculino e feminino) e de voleibol (feminino) do município de Apucarana realizam partidas decisivas neste final de semana, na segunda e última etapa da fase regional dos 35º Jogos da Juventude do Paraná (Jojup's). A competição vem acontecendo em Centenário do Sul e é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

“Competiremos com cinco equipes na reta final da fase regional dos jogos em busca das vagas para a macrorregional. Os nossos times de futsal e de voleibol estão invictos, pois venceram as suas partidas na primeira etapa da competição e ainda teremos neste final de semana as estreias do handebol masculino e feminino”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Nesta sexta-feira (23/6), às 14h15, pelas quartas de final do futsal masculino, Apucarana joga contra o time de Rolândia, no Ginásio de Esportes Álvaro Martins de Azevedo. Se vencer, a equipe apucaranense enfrentará neste sábado (24/6), na semifinal, o vencedor da partida entre Bom Sucesso e Jaguapitã, com o confronto iniciando às 16h40.

Também neste sábado (24/6), a partir das 13 horas, no Ginásio de Esportes Álvaro Martins de Azevedo, pela semifinal do futsal feminino, Apucarana encara Jaguapitã. Na outra semifinal, às 14h15, jogarão Arapongas e Guaraci. Os vencedores disputam o título neste domingo (25/6), às 14h15, também no “Álvaro Martins de Azevedo”.

Na semifinal, o time de voleibol feminino de Apucarana joga contra Cambé neste sábado (24/6), às 14h30, no Ginásio de Esportes José Ferreira Lima. Na outra semifinal, às 13h30, duelam Rolândia e Porecatu. Os vencedores fazem a final no domingo (25/6), às 14h30, no mesmo ginásio.

Handebol

Também neste final de semana em Centenário do Sul, as equipes de handebol masculino e feminino de Apucarana atuam na etapa final da fase regional dos Jojup's.

Nesta sexta-feira (23/6), às 8h30, na categoria feminina, Apucarana enfrenta Alvorada do Sul. Em seguida, às 9h50, Apucarana duela com Arapongas na categoria masculina. As partidas acontecerão no Ginásio de Esportes Álvaro Martins de Azevedo.

Os demais jogos dos apucaranenses são os seguintes: sábado (24/6), 8h30, Apucarana x Florestópolis (feminino) e às 9h50, Apucarana x Florestópolis (masculino). No domingo (25/6), às 11h10, Apucarana x Prado Ferreira (masculino). Os jogos serão disputados no “Álvaro Martins de Azevedo”.

Os campeões de cada modalidade se classificam para macrorregional que será realizada de 17 a 20 de agosto em Ibiporã. A fase final está marcada de 28 de setembro a 1º de outubro e de 19 a 22 de outubro em Londrina.

