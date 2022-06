Equipes de Apucarana fazem partidas decisivas nos JOJUP's

Da Redação

As equipes de Apucarana nas modalidades de futsal masculino e feminino e de basquetebol masculino fazem partidas decisivas neste final de semana (24, 25 e 26) na 34ª edição da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), no município de Centenário do Sul. A competição reúne atletas de 20 cidades e teve a etapa inicial nos dias 10, 11 e 12 de junho.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, deseja sucesso na sequência da competição aos times apucaranenses. “As nossas equipes de basquetebol e de futsal seguem na luta em busca dos títulos e das classificações para a macrorregional e, com o apoio e a torcida do prefeito Junior da Femac”.

Nesta sexta-feira (24), a partir das 15h30, no Ginásio de Esportes Alvaro Martins de Azevedo, a equipe de Apucarana enfrenta Rolândia pelas quartas de final do futsal masculino. A semifinal acontecerá no sábado e a final será realizada no domingo na mesma praça esportiva.

Neste sábado (25), também no “Alvaro Martins de Azevedo”, às 13 horas, pela semifinal do futsal feminino, Apucarana joga contra Arapongas. A disputa do título será no domingo. Ainda no sábado no Ginásio de Esportes José Ferreira de Lima, a partir das 9 horas, pela semifinal do basquetebol masculino, Apucarana encara o time de Arapongas. A decisão também será no domingo.

Na primeira fase do basquetebol, a equipe de Apucarana foi derrotada por Porecatu pelo placar de 43 a 38 e venceu Rolândia por 67 a 37.

Na fase inicial do futsal masculino, os apucaranenses ganharam de Cambira por 2 a 1 e perderam para Bom Sucesso por 6 a 5. Já no futsal feminino, Apucarana foi derrotada por 4 a 2 pelo Cambé e bateu na segunda rodada a agremiação de Centenário do Sul por 3 a 1.

Os melhores colocados de cada modalidade se classificam para a macrorregional que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de agosto em Ibiporã, com a fase final dos JOJUP´s sendo disputada nos meses de setembro e outubro.

A fase regional dos JOJUP's é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte e com apoio da Prefeitura de Centenário do Sul.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.