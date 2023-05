Equipes de Apucarana estreiam no Paraná Bom de Bola

Da Redação

Apucarana vai com três equipes para o torneio

As equipes de futebol nas categorias sub-16, sub-21 e master 50+, de Apucarana, fazem neste final de semana as suas estreias na fase regional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola, competição que terá partidas nos municípios de Jandaia do Sul, Cambira e Marumbi e, sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que a fase regional acontece em duas etapas. “A primeira será neste final de semana e a segunda ocorrerá de 25 a 28 de maio, com as equipes de Apucarana lutando por vagas para a macrorregional. Na fase regional em 2022, disputada em Cambira, os apucaranenses foram campeões nas categorias sub-16 e sub-21 e ganharam bronze na categoria master. Os três times contam com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros.

A fase macrorregional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola está marcada de 27 a 30 de julho em Marilândia do Sul.

Nesta sexta-feira (12/05), às 10h15, no campo do Sete de Maio, em Cambira, a equipe de Apucarana joga contra Londrina na categoria sub-16. No sábado (13), às 10h15, também no Sete de Maio, na mesma categoria, os apucaranenses duelam contra Bom Sucesso. Já no domingo (14), no Estádio Perseu Pugliesi, em Jandaia do Sul, a equipe sub-16 de Apucarana enfrenta Jaguapitã, a partir das 10h15.

O time apucaranense na categoria sub-21 jogará neste sábado (13), às 13h15, contra Porecatu, no campo do Sete de Maio, em Cambira. No domingo (14), às 8h15, o adversário será Centenário do Sul, no Estádio Perseu Pugliesi, em Jandaia do Sul.

A equipe master 50+, de Apucarana, estreia neste sábado (13), a partir das 15h30, no Estádio Renato Mário, em Marumbi, contra Arapongas.

