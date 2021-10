Equipes de Apucarana disputam vagas para a final de futebol

Da Redação

As equipes de futebol de Apucarana nas categorias sub-16 e master tentam conquistar neste final de semana (sábado e domingo), no Estádio João Lunardelli, em Porecatu (Norte do Estado), as suas classificações para as finais do Paraná Bom de Bola, competição que é promovida pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que os times apucaranenses chegam forte nessa reta final da competição. “As equipes foram muito bem na primeira fase, terminaram em primeiro lugar em suas chaves e com certeza lutarão por boas colocações no futebol. É só manter o foco, a mesma pegada, sempre respeitando os adversários. O prefeito Junior da Femac está na torcida e deseja sucesso aos dois times em Porecatu”, frisa o professor Grillo.

Neste sábado (16-10), às 15h20, pela semifinal, o time sub-16 de Apucarana joga contra Florestópolis. Na preliminar, às 13h30, Arapongas enfrenta Rolândia. Os vencedores dos confrontos disputam o título no dia 30 de outubro, às 15h20, em Porecatu.Na primeira fase da competição, os apucaranenses venceram Mauá da Serra por 7 a 1 e Guaraci por 9 a 0. O atacante Cacá, de Apucarana, com 7 gols, vem sendo um dos artillheiros do Paraná Bom de Bola.

Neste domingo (17-10), às 8h45, também pela semifinal na categoria master, Apucarana joga contra Pitangueiras. Em seguida, às 10h20, Florestópolis duela contra Arapongas. Os ganhadores farão a final no dia 31 de outubro, às 10h20, em Porecatu.Na fase inicial da disputa, Apucarana derrotou Rolândia por 3 a 1 nos pênaltis após empate por três gols no tempo normal e venceu Arapongas pelo placar de 2 a 1.