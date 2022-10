Equipes de Apucarana conhecem os adversários dos JAVI's; confira

Da Redação

O município de Apucarana conheceu, nesta quinta-feira (06), os adversários das modalidades coletivas na 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI's), competição que será disputada de 21 a 29 de outubro em Jardim Alegre. Atletas de 25 cidades da região participam do tradicional evento esportivo, que terá a divulgação da tabela de jogos nos próximos dias.

Nas modalidades coletivas os apucaranenses competirão no basquetebol masculino, futebol suíço (sub-40 e sub-55), futsal masculino e feminino, handebol (m e f), vôlei de praia (m e f) e voleibol (m e f).

“Apucarana mais uma vez estará presente nos JAVI´s, disputando várias modalidades e sempre lutando por títulos nas categorias masculina e feminina. As nossas equipes e atletas estão treinando na busca pelos melhores resultados nessa competição tradicional que é realizada desde a década de 70. Desejo sucesso aos competidores e que venham muitas medalhas e troféus para a nossa cidade”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O time de basquetebol masculino de Apucarana, campeão na 32ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí, que aconteceu em 2019, está no Grupo C juntamente com as agremiações de Borrazópolis e Jandaia do Sul.

A equipe de futsal feminino apucaranense, também campeã em 2019, integra o Grupo B ao lado de Kaloré e Ariranha do Ivaí. O futsal masculino faz parte do Grupo B, competindo com Califórnia, Faxinal e Ariranha do Ivaí.

Na modalidade de futebol suíço (sub-40), Apucarana, Ivaiporã, Faxinal e Borrazópolis formam o Grupo D e no futebol suíço (sub-55), Apucarana, Jardim Alegre e Ariranha do Ivaí estão no Grupo A.





Outras equipes

As outras chaves dos apucaranenses são as seguintes: handebol feminino – Apucarana, Borrazópolis e Jandaia do Sul (Grupo B); handebol masculino – Apucarana, Barbosa Ferraz e Borrazópolis (Grupo B); vôlei de praia feminino – Apucarana, Borrazópolis e Cambira (Grupo B); vôlei de praia masculino – Apucarana, Godoy Moreira, Ariranha do Ivaí e Marilândia do Sul (Grupo C); voleibol feminino – Apucarana, Borrazópolis e Cruzmaltina (Grupo C); e voleibol masculino – Apucarana, Pitanga, Borrazópolis e Cambira (Grupo B).

Na bocha, Apucarana está no Grupo D, com Borrazópolis, Ariranha do Ivaí e Manoel Ribas. Na malha os adversários serão Kaloré e Marumbi pelo Grupo A e no truco, os apucaranenses integram o Grupo D, com São João do Ivaí, Faxinal e Jandaia do Sul.

Apucarana também disputará as modalidades de atletismo (m e f), atletismo masculino (atletas com deficiência – ACD) e tênis de mesa (m).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

