Equipes apucaranenses disputam jogos decisivos no Paraná Bom de Bola

As equipes da modalidade de futebol nas categorias sub-21 e master 50+ de Apucarana jogarão neste sábado (27/05), em Jandaia do Sul, pela semifinal na fase regional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola. A competição é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Prefeitura de Jandaia do Sul.

continua após publicidade

Às 13h15, pela categoria sub-21, no Estádio Hermínio Vinholi, o time de Apucarana enfrenta Alvorada do Sul. Na outra partida da categoria, às 13h15, no Estádio Perseu Pugliese no distrito de São José, jogarão Sabáudia e Florestópolis. Os vencedores disputam o título neste domingo (28/05), às 13h15, no Estádio Hermínio Vinholi.

-LEIA MAIS: Contra o 14º colocado, Apucarana Futsal busca 1ª vitória fora de casa

continua após publicidade

Na fase de classificação da categoria sub-21, realizada nos dias 13 e 14 de maio, os apucaranenses venceram os times de Porecatu por 2 a 0 e Centenário do Sul por 3 a 2.

Já pela categoria master 50+, às 15h30, no distrito de São José, Apucarana joga contra Centenário do Sul. Pela mesma categoria, às 15h30, no “Hermínio Vinholi”, Jandaia do Sul recebe Arapongas. Os ganhadores fazem a final neste domingo (28/05), às 10h15, também no Estádio Hermínio Vinholi. Na fase inicial da disputa, no dia 13 de maio, Apucarana e Arapongas empataram por um gol.

“A fase regional do Paraná Bom de Bola entra em sua reta decisiva, com Apucarana lutando por títulos em duas categorias e tentando avançar para a macrorregional, com as nossas equipes contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

As agremiações campeãs nas categorias sub-21 e master 50+ da fase regional do Paraná Bom de Bola se classificam para a macrorregional que ocorrerá de 27 a 30 de julho no município de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News