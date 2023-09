Equipe Rocam descobre “central de monitoramento do crime” no Sumatra

Siga o TNOnline no Google News

Em patrulhamento por uma região onde há intenso comércio de drogas em Apucarana, policiais militares da equipe Rocam encontraram, dentro de uma casa abandonada usada como “biqueira”, uma “central de monitoramento do crime”, no Loteamento Sumatra. Uma televisão, ligada a câmeras de monitoramento espalhadas pela região, era usada pelos criminosos para monitorar a movimentação de viaturas no bairro. A ocorrência foi registrada por volta das 20h desta sexta-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrências, ao passar em frente a uma residência abandonada, a equipe policial viu um homem na parte externa e outros dois no interior. O que estava na parte de fora, ao ver a equipe policial, saiu correndo, pulando os muros, carregando algo em suas mãos. Já os outros dois, não conseguiram correr e foram abordados e identificados.

Ambos possuem passagens criminais, segundo a PM. Após verificar que não havia nada ilícito com nenhum dos abordados, eles foram liberados.

Segundo a polícia, a residência onde eles estavam não tem condições de moradia, não possui móveis, mas lá dentro havia um sofá velho e uma TV, passando imagens das câmeras na ruas, monitorando a movimentação de viaturas que tentam coibir o tráfico de drogas no bairro de Apucarana.

O boletim não relata o que foi feito a respeito do aparelho.

