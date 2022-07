Equipe Pé Vermelho se destaca em prova pedestre no interior paulista

Da Redação

A próxima prova pedestre ocorrerá no dia 24 de julho em Primeiro de Maio

A equipe Pé Vermelho, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi destaque durante a realização da Corrida Pedestre São Francisco de Assis, que ocorreu neste domingo (10), em Assis, no interior de São Paulo, e que teve a participação de 500 competidores de mais de 40 municípios do país.

De acordo com João Dias, um dos líderes da “Pé Vermelho”, a equipe conquistou 84 medalhas, 44 troféus em várias categorias e um troféu de agremiação mais numerosa na competição. “Tivemos mais de 80 atletas em Assis e todos foram premiados em suas categorias. Agora seguimos treinando visando as próximas competições ao longo do ano. A equipe agradece o apoio total do prefeito Junior da Femac e do secretário de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo”, destaca Dias.

Segundo ele, a próxima prova pedestre ocorrerá no dia 24 de julho em Primeiro de Maio. “A equipe participará depois de uma corrida no mês de agosto em Londrina e da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu no dia 25 de setembro”, cita Dias.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor Grillo, enalteceu os atletas pelo desempenho em Assis. “A equipe Pé Vermelho está de parabéns pelos resultados alcançados no final de semana, se destacando em várias categorias, honrando o nome da cidade e sempre contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

