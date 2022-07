Equipe Pé Vermelho é destaque na Prova Pedestre de Primeiro de Maio

Da Redação

Equipe Pé Vermelho após realização da prova pedestre Primeiro de Maio

Com a conquista de 69 medalhas e 45 troféus, a equipe Pé Vermelho, de Apucarana, foi destaque nesse domingo (24), durante a realização da prova pedestre em Primeiro de Maio, competição que contou com a presença de atletas de várias cidades do norte do Paraná e de alguns municípios de São Paulo.

“A equipe Pé Vermelho mais uma vez conseguiu bons resultados no pedestrianismo regional e ficou também com o troféu de equipe mais numerosa na corrida realizada no domingo. Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana e o prefeito Junior da Femac pelo apoio e parceria”, disse João Dias, que ajuda na divulgação da equipe.

Entre os principais resultados da equipe destaque para os atletas Luiz Henrique Pereira (1º lugar na categoria e 6º no geral), Andrelize Cruz (2º no geral), Jéssica e Fabiana (1º na categoria), Wellison, Valdecir e Lucilene (2º na categoria), João Carlos (3º na categoria), Pedro Henrique e Gracielle (4º na categoria) e José Vitor (5º na categoria).

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu a equipe pelo bom desempenho na prova do final de semana. “A equipe Pé Vermelho está de parabéns pelos resultados alcançados em Primeiro de Maio, representando muito bem Apucarana nas provas pedestres em todo o Estado e sempre contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

No próximo sábado (30), a partir das 19 horas, a equipe apucaranense participará da tradicional Prova Pedestre XV de Fevereiro em Cornélio Procópio. Depois na sequência a “Pé Vermelho” disputará uma prova no dia 21 de agosto em Londrina, no dia 11 de setembro o Circuito Sesc em Apucarana e no dia 25 de setembro a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

