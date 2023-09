Equipe Pé Vermelho disputa a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

A equipe Pé Vermelho, de Apucarana, norte do Paraná, participará no próximo domingo (24/09), da 14ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, prova que reúne competidores de vários países. A delegação apucaranense viajará na sexta-feira à noite (22/09) para o Oeste do Estado. A largada da maratona será às 6 horas, no Mirante do Vertedouro, dentro da Itaipu, com chegada no Parque Nacional do Iguaçu ao lado das Cataratas.

continua após publicidade

Prova mais bonita do país chega a sua 14ª edição com mais duas opções de percurso: meia maratona de revezamento e corrida de 11,5 km. Mais de 14 mil atletas disputaram a prova desde a primeira edição, em 2007.

Segundo o experiente atleta João Dias, a equipe Pé Vermelho terá a presença de 59 corredores nas categorias masculina e feminina. “Muitos deles retornam a competição e alguns atletas farão as suas estreias na maratona. O objetivo de todos é fazer uma boa corrida e concluir o percurso. Desde 2012, a nossa equipe vem representando Apucarana na prova em Foz do Iguaçu”, destaca Dias.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Nova diretoria do CMEAR visita o prefeito Junior da Femac

Depois da maratona do próximo domingo a equipe disputará provas nas cidades de Teodoro Sampaio-SP (01/10), Lunardelli (08/10), Cambira (22/10) e no mês de dezembro em Faxinal. “Essas competições com percursos menores servirão de treinamento para a Prova Pedestre 28 de Janeiro do ano que vem”, disse Dias.

“É muito bom saber que teremos a participação de vários apucaranenses na maratona do próximo domingo. Estamos na torcida pelos atletas da equipe Pé Vermelho, que todos consigam alcançar as suas metas na competição e contando também com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

continua após publicidade

Na maratona do ano passado na categoria feminina, a vencedora foi a maringaense Simoniely Serathiuk, com o tempo de 2h56min:28seg. O mineiro Franck Caldeira, com o tempo de 2h23min:20seg, obteve a primeira colocação na categoria masculina.

Para competir em Foz do Iguaçu, a equipe Pé Vermelho tem o apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes.

A maratona é uma iniciativa do Sesc Paraná, integrante do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com apoio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Foz do Iguaçu e Região e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) de Foz do Iguaçu e promoção da RPC.

Siga o TNOnline no Google News