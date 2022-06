Equipe MTB Apucarana é destaque em duas competições

Da Redação

Os atletas de mountain bike da equipe MTB Apucarana foram destaques nesse domingo (19) na terceira etapa do Circuito Regional, realizada em Marumbi, e na quarta etapa da Copa Norte, disputada em Andirá. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, competiram nos dois eventos 15 atletas, sendo 13 no masculino e duas pelo naipe feminino.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, disse que a equipe MTB Apucarana representou muito bem a cidade nas duas competições. “Os atletas ficaram entre os melhores colocados nas suas categorias em Marumbi e Andirá, mostrando que Apucarana atualmente está forte no mountain bike, tendo o apoio do prefeito Junior da Femac”.

No Circuito Regional os atletas Leonardo Almeida e João Guilherme foram campeões nas categorias Pro B1 e Light A1, respectivamente. Maurício Gama ficou em segundo lugar na categoria Pro A2 e Clodoaldo Natalino obteve a mesma colocação na Sport C1. Carlos Pataluch foi o terceiro colocado na Sport C1 e na quinta posição ficaram Marcelo Gama na Sport A1 e Osvaldo Plínio na Sport Força Truck.

Pelo naipe feminino, Patrícia Gracioli ficou em quinto lugar na categoria Sport Sub-40 e Tatiara Fernandes foi à sexta colocada na Elite.

A quarta etapa do Circuito Regional está marcada para o dia 21 de agosto no município de Marialva.

Pela quarta etapa da Copa Norte foram campeões em suas categorias os atletas Alisson Jesus Pereira (Geral e Sport), Rodrigo Santos (Light de 15 a 34 anos) e Naidio Toledo (Light de 35 a 44 anos).

Edson Paulo da Silva obteve a segunda posição na categoria Pro Master A2, Wilson Rossatti conquistou a mesma colocação na Pro Elite, enquanto Thiago Olanczuk Alves foi o quarto colocado na Sport Sub-35.

A quinta etapa da competição será realizada no dia 31 de julho em Arapoti (Norte Pioneiro).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.