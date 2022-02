Da Redação

Equipe feminina de vôlei disputa Campeonato Regional

Nesta quinta-feira (17), a professora Nathalia Hauptmann, presidente da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap), confirmou que a equipe de vôlei feminino participará do Campeonato Regional da Liga Amadora de Maringá.

“Estamos iniciando um novo trabalho no voleibol da cidade e vamos disputar esta competição que é a nível regional, reunindo times de Maringá, Marialva, Doutor Camargo, Fênix, Cambira e Campo Mourão. Ao todo são 22 equipes inscritas e estamos no aguardo do Arbitral”, disse Nathalia.



Ainda conforme informações dadas por ela, o Arbitral será realizado no dia 21 de fevereiro e a competição terá início no dia 7 de março.

O secretario municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, aponta que a equipe contará apoio total na disputa regional. “A Secretaria de Esportes incentiva o projeto e deseja sucesso para as meninas do voleibol nessa competição. A equipe tem o respaldo do prefeito Junior da Femac que apoia outras modalidades no município”, frisa o professor.

Historicamente, a equipe do vôlei feminino de Apucarana, possui seis títulos nos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), dos anos de 1961, 1963, 1964, 1965, 1979 e 1980. Conta também com conquistas nas fases regionais dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's), JAP´s e nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s).





Seletiva:

A professora Nathalia destaca que, neste sábado (19), a partir das 14h, no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, ocorrerá uma seletiva de voleibol feminino. A seletiva é aberta para atletas acima de 15 anos de idade, sendo que 20 delas serão selecionadas para treinar na associação e representar o município nas competições regionais e oficiais do Estado como Campeonato Paranaense e os Jogos Abertos do Paraná (JAP s).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.