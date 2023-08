Equipe do Materno Infantil recebe agradecimento especial em Apucarana

Um gesto emocionante aqueceu os corações da equipe do Hospital da Providência, de Apucarana, no Norte do Paraná. Após seu nascimento e um período de internação, o pequeno Kitai Henrique Castro Gomes voltou para agradecer os profissionais da unidade pelo carinho e dedicação.

Morador da cidade de Arapongas, o bebê nasceu em Apucarana no mês de janeiro após uma gestação de risco. Ele passou por vários períodos de internação, sendo o primeiro deles na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional.

O zelo com que o bebê foi cuidado fizeram com que as fundadoras da Associação Download, Flávia Saboia e Fabíola Costa, expressassem seu reconhecimento à equipe do Materno Infantil. A família de Kitai também se emocionou com a dedicação e encontrou na equipe médica uma "segunda família".

"O Kitai nasceu com Síndrome de Down e com cardiopatia e precisou passar por diversas internações por conta do coração e por pneumonia que desenvolveu por três vezes. Uma dessas internações durou 20 dias e, durante esse período, conheci profissionais muito dedicados. Falo sempre que as pessoas do hospital são minha segunda família, a gente vê que trabalham por amor", contou a mãe Nathiely Kerolayne Castro Pereira Gomes.

O ótimo trabalho da equipe também foi reconhecido pela Associação Download de Apucarana, que trabalha em prol da inclusão das pessoas com Síndrome de Down. "Esse agradecimento é para continuarem esse trabalho tão lindo. Só temos a agradecer pelo tratamento que vocês proporcionaram ao Kitai e a Naty”, afirmou Flávia Saboia.

"Sou muito grata por tudo que o hospital fez por mim, indico o hospital sempre, é uma referência para mim, sei que o Kitai sempre terá o melhor tratamento", ressaltou Nathiely.

