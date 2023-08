Equipe do Km 28 é campeã do Campeonato Regional em Rio Bom

Ao vencer o time do Mauá da Serra pelo placar de 3 a 1, a equipe do Km 28, de Apucarana, conquistou nesse domingo à tarde (06/08), no Estádio Municipal Amante Felipeto, em Rio Bom, o título da categoria livre do Campeonato Amador Regional de Futebol. Os gols na partida decisiva para a agremiação apucaranense foram feitos por Matheus (2) e Vagner Silva.

Durante a campanha vitoriosa o Km 28, um dos times mais tradicionais da região, obteve cinco vitórias, um empate e sofreu duas derrotas. “A nossa equipe subiu de produção nas rodadas finais da primeira fase e manteve o bom futebol nos jogos eliminatórios chegando assim a essa grande conquista. No ano passado fomos vice-campeões do campeonato em Rio Bom, mas nessa temporada o troféu veio para Apucarana”, destaca o técnico José Taras, o Zinho.

Foram campeões os jogadores Evaldo Bully, Guilherme, Tiago Silva, Vaguinho, Vagner Silva, Bruninho, Tiago Morcego, Bruno Santos, Matheus, Ricardo Queijinho, Portuga, Gustavo, Hiago, William Cross, Marcelo, Deiverson, Volpato, Alex, João Vitor, Felipe, Gabriel Batistuta e Pedro.

Foto por Divulgação Elenco campeão do Campeonato Regional

“Parabenizo o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade, e a equipe da secretaria de Esportes pela realização do campeonato, e agradeço a nossa torcida e aos patrocinadores que nos apoiaram durante toda a competição”, disse Zinho. No campeonato encerrado nesse final de semana, o Km 28 contou com patrocínio da Trans Apucarana, Serallê Calçados, Farm Bulls e Decar Automóveis.

