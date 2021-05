Equipe do Bope de Curitiba realiza operação em Apucarana

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (19), equipes do Rone, que pertencem ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), de Curitiba, estão em Apucarana para participar da Operação Pronta Resposta. A ação foi lançada no ano passado pelo Governo do Estado. Em Apucarana, os policiais contaram com o apoio do 10ª BPM, especificamente com o serviço reservado que segue em diligência.

Um balanço da operação será divulgado nesta tarde.

Pronta Reposta

A Operação Pronta Resposta foi lançada no Quartel do Comando-Geral da PM, em Curitiba. O objetivo é dar resposta imediata a ações criminosas e proporcionar segurança aos cidadãos. Equipes policiais atuarão em rodovias estaduais e centros urbanos, regiões de mata, rios e lagos, principalmente nas fronteiras do Oeste do Estado, rota de ilícitos que acabam chegando para outros estados brasileiros.

Assista ao vídeo:

tnonline