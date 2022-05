Equipe do Andrade e Amigos é campeã do Torneio 1º de Maio

Da Redação

A equipe do Andrade e Amigos conquistou neste domingo (1º), no Estádio do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Apucarana, o título do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol ao vencer o Ferroviário da Vila Regina na decisão por pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal. A Vila Reis Futebol Clube terminou a competição em terceiro lugar.

continua após publicidade .

Na decisão por pênaltis os gols do time campeão foram marcados por Sidney, Patrick, Renan e Wendel Coquinho, enquanto James, Vitor e Geovani descontaram para o Ferroviário.

A vereadora Jossuela Pirelli, ex-Secretária de Esportes e que representou o prefeito Junior da Femac, prestigiou a final e ajudou a entregar a premiação. “Foi um momento muito bacana com o esporte voltando e comemorando o dia do trabalhador com esse grande torneio. Parabéns para as 29 equipes participantes. Foi uma competição rápida, mas que traz novamente a força do esporte amador na cidade, e reforçando o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Junior da Femac, que incentiva o esporte, ao Sesi que cedeu o campo para a final, aos atletas, a família e aos trabalhadores que fazem uma Apucarana melhor”, frisa Jossuela.

continua após publicidade .

O professor Tom Barros, superintendente da Secretaria Municipal de Esportes, representando o secretário da pasta, José Marcelino da Silva, o Grillo, mostrou satisfação após o jogo que definiu o campeão. “Graças a Deus devido a vacinação o esporte está de volta, com o Torneio Primeiro de Maio sendo o ponta pé inicial no futebol amador de Apucarana. Foram bons jogos e hoje finalizamos a semifinal e a final, com tudo perfeito, agradecendo a torcida, os times e, parabenizar a equipe da Secretaria de Esportes”, destaca Barros.

O técnico Júlio César Andrade, da equipe campeã, ficou muito emocionado com a conquista. “É uma felicidade imensa, já tínhamos sido campeões do torneio com o Apucaraninha e agora continuando o trabalho com o Andrade. É um time de amigos, com a base vindo do Apucaraninha. Agradecer esse momento em particular a minha família e a amizade de todos que defenderam a equipe”, cita Júlio César.

Antes da final do torneio, a equipe do Andrade e Amigos eliminou na fase inicial, realizada no dia 24 de abril, os times do Brindes Tic Tac, Serigrafia Maia e Castelo Branco United. Já o Ferroviário da Vila Regina venceu Unidos do Diamantina, time do Rildo, Supermercado Califórnia/Barbearia Rapes e a Vila Reis Futebol Clube.

continua após publicidade .

O Andrade e Amigos foi campeão com Natan, Oscavinho, Ademir, André, Antônio Marcolino, Caio, Carlos Eduardo, Claudinei, Guilherme, Patrick, Paulo Sérgio, Renan, Wendel Coquinho e Sidney.

O Ferroviário contou com Mikael, Diogergines, Fabiano, Geovani, Gustavo, Ironei, James, Jonatan, Júlio César, Leandro, Marcos Paulo, Rafael, Vagner, Vitor Gabriel e Vitor Clementino.

A decisão foi arbitrada por Paulo Pinheiro, sendo auxiliado por Lucas Maia Farias e Edival Martins. Juliano Aparecido Fernandes trabalhou como quarto árbitro.

A competição foi promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, reuniu 29 times e na fase de classificação também teve partidas no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no Centro Esportivo Hairton Santos (antigo Estádio do José Rico). Ao todo foram disputados 27 jogos e marcados 45 gols.