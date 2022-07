Equipe de voleibol de Apucarana é campeã nos Jogos Abertos de Cambé

Da Redação

Comandada pelo treinador Lucas, equipe foi campeã no Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos

A equipe masculina adulta de voleibol de Apucarana, com o comando do professor Lucas Paparazzo, conquistou na quarta-feira (27), no Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro, o título da modalidade na 39ª edição dos Jogos Abertos de Cambé, ao vencer na final o time do Zenit por 2 sets a 0.

O professor Lucas comemorou a primeira colocação na competição regional. “Foi uma belíssima campanha realizada em Cambé e que serviu de preparação para a sequência da Liga do Vale do Ivaí e para os Jogos Abertos do Paraná. Estamos com um time renovado e esse título dá confiança e motivação para seguirmos em busca de novas conquistas ainda nessa temporada”, destaca o professor.

Nos Jogos Abertos de Cambé, o time apucaranense foi campeão invicto derrotando na primeira fase as agremiações do Nemesis Sport, Shadow e CDV/Sport Arena, superando na semifinal o Londrina Master e vencendo na final o Zenit. Nas cinco partidas realizadas a equipe de Apucarana perdeu apenas um set.

Na solenidade de premiação da competição em Cambé, Lucas e os jogadores receberam troféu e medalhas do prefeito Conrado Scheller e da Secretária Municipal de Esportes, Telma Cristina Souza Gamba.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, elogiou o time adulto de voleibol. “Muito feliz com a conquista da nossa equipe que está evoluindo a cada competição. É um time jovem que começa a dar os primeiros frutos e que tem o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Foram campeões os atletas Paulo, Jean, Gabriel, Marcos, Lucas, Vinicius, Renan, Luan, Caio, Murilo, Andrey, Bruno, Anferson, Hugo e Miguel.

A equipe apucaranense também nesse ano está participando da Liga do Vale do Ivaí em Ivaiporã e após duas etapas ocupa a quarta colocação com 29 pontos. A terceira etapa da liga está marcada para os dias 24 e 25 de setembro e a quarta ocorrerá de 15 a 16 de outubro, ambas as competição serão desenvolvidas no Ginásio de Esportes Alcebíaldes Alves. No mês de novembro a equipe disputará a fase estadual dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) em Apucarana.

