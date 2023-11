Equipe de voleibol de Apucarana disputa título na Liga de Maringá

A equipe masculina de voleibol de Apucarana disputará neste sábado (25), a partir das 18 horas, contra o time do Mandaguari, o título do Campeonato da Série Prata da Liga Torre Verde da Liga Maringaense. A decisão ocorrerá no ginásio de esportes do Country Clube em Maringá.

Para chegar a final da competição regional, a agremiação apucaranense venceu o New Connection por 2 sets a 0, enquanto na fase semifinal o time do Mandaguari derrotou o Soul Vôlei/Maringá por 2 sets a 1.

“Com todos os méritos a equipe de voleibol de Apucarana chegou à grande decisão da Série Prata na Liga de Maringá. Estamos na torcida e confiantes que o time tem todas as condições de trazer o título para a nossa cidade, com a equipe contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Durante a competição os apucaranenses realizaram 11 partidas, com seis vitórias e cinco derrotas. Foram jogos pela primeira fase, oitavas de final, quartas de final e semifinal. As vitórias foram obtidas contra os times do Paiçandu (duas vezes), Authentic, Karasuno/Acema, V8/Londrina e New Connection.

Na final neste sábado (25), a equipe de Apucarana, do técnico Lucas Paparazzo, terá força máxima. O elenco é formado pelos jogadores Paulo, Guilherme e Alexandre (levantadores), Marcos, Gabriel Piassa e Gabriel Hirose (opostos), Anderson, Hugo, Alan e Miguel (centrais), Renan, Andrey, Luan e Murilo (ponteiros), Bruno e Adalberto (líberos).

O Campeonato da Liga Torre Verde de Voleibol de Maringá começou no mês de março e contou com a presença de 70 times, divididos em cinco categorias.

