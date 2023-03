Equipe de voleibol de Apucarana confirma presença na Liga de Maringá

Da Redação

Na primeira fase da Liga os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos

A equipe masculina adulta de voleibol de Apucarana confirmou no início desta semana a sua participação na Liga Amadora de Maringá, competição que terá a presença de 70 times em cinco categorias. A informação foi dada nessa quarta-feira (1º) pelo professor Lucas Paparazzo, técnico da agremiação apucaranense.

De acordo com ele, o campeonato servirá de preparação para os Jogos Abertos do Paraná (JAP's) e os Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI's). “Estamos no Grupo B da Liga de Maringá e a nossa estreia acontecerá no dia 12 de março contra o time do New Connection. O horário e o ginásio do jogo ainda serão divulgados pela organização”, disse Paparazzo.

Também integram o Grupo B as equipes de Presidente Prudente, Country Club A/Maringá, Paiçandu, APCEF, V8/Londrina, Karasuno/Acema e Authentic Vôlei. No Grupo A estão Country Club B, Unicam/Cambira, Doutor Camargo, Nova Esperança, Soul Vôlei, Unidos, Volero Thunders/Presidente Prudente, Umuarama e Mandaguari.

Na primeira fase da Liga os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os oito melhores de cada para as quartas de final.

No ano passado a equipe de Apucarana ficou entre as oito melhores do Estado na fase final dos JAP's, obteve a terceira colocação na Liga Regional do Vale do Ivaí e foi campeã dos JAVI's e dos Jogos Abertos de Cambé. Visando a competição de Maringá, o time vem treinando as segundas e quartas-feiras no período noturno no Complexo Esportivo Estação Cidadania.

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso ao time na disputa da Liga de Maringá. “A equipe de voleibol de Apucarana vem realizando bom trabalho, inclusive em 2022 conquistou dois títulos regionais e esteve na fase final dos JAP´s. A Liga de Maringá é um campeonato de bom nível técnico e ajudará os apucaranenses na preparação para as principais competições da temporada, com o voleibol masculino tendo o respaldo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

