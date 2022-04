Da Redação

Equipe de vôlei de Apucarana estreia na Liga de Maringá

A Prefeitura de Apucarana informa que, neste domingo (20), às 14h, a equipe adulta feminina de voleibol realizará a sua estreia no Grupo A do campeonato Regional da Liga de Maringá. O jogo acontecerá no Centro Esportivo do Jardim Paulista.

A equipe de voleibol é apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes e pela Associação de Vôlei de Apucarana (Avoap). O técnico da Avoap, Adilson Franco de Souza, o Sassá, disse que o vôlei feminino de Apucarana inicia um novo trabalho. “Estamos começando uma nova jornada, tendo uma equipe bastante jovem e que lutará por bons resultados na liga maringaense. Temos também a intenção nesse ano de voltar a disputar os Jogos Abertos do Paraná e o Campeonato Paranaense”, frisa Sassá, que será auxiliado por Lucas Giovanone, tendo Nathália Hauptmann como fisioterapeuta e que preside a Avoap.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que é muito importante a participação da equipe nesta disputa. “É gratificante ver o nosso vôlei feminino de volta, realizando treinamentos e retornando as competições oficiais. Nesse recomeço de trabalho disputará a Liga de Maringá, que servirá de preparação para os Jogos Abertos do Paraná. O time tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, diz o professor Grillo.

A Liga de Maringá terá a presença de 22 agremiações, divididas em dois grupos de 11 equipes cada. Na primeira fase os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os quatro primeiros de cada chave para a Série Ouro (quartas de final). Do quinto ao oitavo lugar os times vão para a Série Prata e da nona a 11ª posição disputam a Série Bronze.

Nesta competição a equipe da Avoap contará com as atletas Carol, Karla, Marília, Giovana Mineo, Juliana, Luana, Ana Beatriz, Rochinha, Jéssica Dubas, Laura, Maju, Amanda, Anne, Naely, Aline, Nathalia Fedre, Giovanna, Renata, Kiara, Gabi e Natália.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.