Equipe de Kung Fu vende pizza para viajar a campeonato em Goiás

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atletas se destacaram em Campo Mourão, no Paranaense

Depois de se destacarem no Campeonato Paranaense de Kung Fu Wushu, em Campo Mourão, em julho deste ano, atletas da Escola Chen Tai Chi Apucarana se classificaram para a disputa do campeonato brasileiro da modalidade, que vai acontecer entre os dias 12 e 16 de outubro.

continua após publicidade .

Contudo, para conseguirem se deslocar ao torneio, que ocorrerá em Goiânia (GO), os atletas tiveram a iniciativa de realizar uma promoção, de pizza a R$ 25, para arrecadar dinheiro que cobrirá os custos dos lutadores e comissão técnica durante os dias do campeonato.

Segundo a organização, a data da entrega será no dia 7 de setembro, às 14 horas. O endereço para a retirada será na Rua Padre Severino Cerutti, 426, na Vila São José, em Apucarana. Para participar, é necessário entrar em contato com o telefone (43) 99629-8154.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação O endereço para a retirada será na Rua Padre Severino Cerutti, 426, na Vila São José

Na competição estadual, que ocorreu no dia 10 de julho, Apucarana foi representada por 40 alunos. Eles conquistaram 66 medalhas, sendo 36 de ouro, 19 de prata e 11 de bronze.

Além do Campeonato Brasileiro, os competidores de Apucarana também nesse ano disputarão os Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), Combate. A disputa estadual acontecerá no dia 9 de outubro em Londrina.

fonte: Divulgação Segundo a organização, a data da entrega será no dia 7 de setembro, às 14 horas

Siga o TNOnline no Google News