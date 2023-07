Equipe de futsal sub-15 de Apucarana vai à semifinal do Paranaense

Ao conquistar a primeira colocação na terceira etapa do Campeonato Paranaense Sub-15, que ocorreu no último final de semana no município de São Mateus do Sul, a equipe do Apucarana Futsal carimbou o passaporte para a fase semifinal da competição. Nessa etapa o time apucaranense conseguiu duas vitórias e um empate, marcou nove e levou quatro gols.

continua após publicidade

Na estreia da etapa a equipe goleou o time de Arapoti pelo placar de 4 a 2. Em seguida ficou no empate por dois gols com o São Mateus do Sul e no fechamento da fase derrotou o Clube Curitibano por 3 a 0.

“Os resultados positivos alcançados no final de semana nos colocaram na disputa da fase semifinal, com data e local que serão definidos nos próximos dias pela Federação Paranaense de Futebol de Salão”, destaca João Adriano Gameiro, o Chiclete, vice-presidente do Apucarana Futsal.

continua após publicidade

“Ficamos imensamente felizes com o desempenho dos nossos meninos, isso demonstra que num futuro próximo poderemos ter no nosso elenco mais jogadores da nossa cidade, o potencial deles é incontestável. Não posso deixar de agradecer meu vice-presidente, o Chiclete, pois ele que está à frente do trabalho com a base, então o mérito é dele também”, frisa Danylo Acioli, presidente da equipe apucaranense.

- LEIA MAIS: Apucarana terá mais 200 atletas na fase final dos Jogos Escolares

As etapas anteriores do Paranaense Sub-15 aconteceram em Londrina e Prudentópolis. Na primeira etapa realizada em Londrina, a equipe apucaranense foi derrotada pelas agremiações do Ibiporã e da Academia Futsal e venceu o Fip Base Sports. Já na segunda etapa que aconteceu em Prudentópolis, o Apucarana Futsal ganhou do time local e do Renascença.

continua após publicidade

“Os garotos da equipe sub-15 estão fazendo uma belíssima campanha e podem chegar mais longe no campeonato, representando muito bem a nossa cidade e contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Com o comando dos técnicos Maikon Gaburro e Cassinho, a equipe é formada pelos atletas Matheus Chiclete, Matheusinho, Marquinhos, Chico, Vitor Jamiuk, João Matos, Guilherme, Ryan, Cadu, João Bossa e Stuane.

O Campeonato Paranaense de Futsal Sub-15 começou no mês de março com a participação de 34 equipes de todo o estado.

Siga o TNOnline no Google News