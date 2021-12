Da Redação

Equipe de futebol sete de Apucarana conhece adversários

A equipe masculina de futebol sete de Apucarana conheceu os adversários na fase estadual dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), em competição que será realizada no próximo domingo (05/12) na Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí (Amevi), em Apucarana.

O time apucaranense, que tem o comando do técnico Ezequiel Evangelista, o Argola, está no Grupo A, juntamente com Irati, Laranjeiras do Sul e Terra Rica. O Grupo B conta com Carambeí, Coronel Vivida, Marechal Cândido Rondon e Matinhos.

As equipes jogam entre si dentro dos grupos em turno único, classificando-se as duas melhores de cada para a semifinal. Na fase inicial da competição, Apucarana jogará no campo 1 da Amevi. A estreia será às 9h10 contra Irati. Às 10h30, o time adversário será Terra Rica, e às 11h50, os apucaranenses enfrentam Laranjeiras do Sul.

Para esta competição, o time de Apucarana utilizará os jogadores Marcelo Ventrilho, Júlio Tamura, Danilo, Diogo Ganassin, Douglas, Francis, Leonardo, Lucas, Luis Henrique, Marcelo da Roda, Matheus Bueno, Maheus Felipe, Rafael Gonçalves e Rafael Amado.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, acredita no potencial da agremiação. “A equipe de Apucarana é experiente e conta com jogadores de muita qualidade, alguns deles com passagens pela seleção de futsal da cidade e que hoje brilham no futebol sete em competições regionais. Confio que a equipe tem condições de brigar por uma boa colocação nos JAP´s. O time tem todo o apoio e o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

No segundo semestre nesta temporada o time de Apucarana disputou a Taça Cidade, em Maringá, conquistando três vitórias, um empate e sofrendo duas derrotas. A equipe acabou sendo eliminada nas quartas de final, mas mesmo assim ganhou vaga para participar do Campeonato Paranaense de Futebol Sete.

TABELA DE JOGOS

Campo 1

8h30 – Carambeí x Matinhos

9h10 – Apucarana x Irati

9h50 – Carambeí x Coronel Vivida

10h30 – Apucarana x Terra Rica

11h10 – Carambeí x M.C. Rondon

11h50 – Apucarana x Laranjeiras do Sul

Campo 2

8h30 – Coronel Vivida x M.C. Rondon

9h10 – Terra Rica x Laranjeiras do Sul

9h50 – Matinhos x M.C. Rondon

10h30 – Irati x Laranjeiras do Sul

11h10 – Matinhos x Coronel Vivida

11h50 – Irati x Terra Rica

Campos 1 e 2

14h30 – semifinal

14h30 – semifinal

15h30 – decisão de 3º lugar

15h30 – final

fonte: Reprodução