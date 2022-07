Equipe de Foz do Iguaçu vence a Copa Paraná de Rugby em Apucarana

Da Redação

O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes de Apucarana

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que a equipe adulta masculina de Foz do Iguaçu conquistou nesse sábado (23), no Complexo Esportivo Lagoão, a primeira colocação na segunda etapa da Copa Paraná de Rugby Sevens. O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes de Apucarana e teve a realização da Federação Paranaense de modalidade.

A equipe do Pé Vermelho, de Londrina, ficou em segundo lugar, seguida pelos times do Umuarama, Maringá e Apucarana. Pelo naipe feminino também competiram no Lagoão às agremiações de Maringá, campeã da etapa, e Foz do Iguaçu.

O time masculino de Foz do Iguaçu foi campeão da etapa ao derrotar as equipes do Pé Vermelho por 17 a 15, Apucarana por 29 a 0, Maringá por 22 a 19 e Umuarama por 24 a 10.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, prestigiou a competição nesse sábado. “Apucarana sediou mais um belo evento esportivo e que reuniu as principais equipes de rugby do Estado. São equipes qualificadas e que se preparam para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, que acontecerá no mês de novembro também em Apucarana, tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

A terceira etapa da Copa Paraná de Rugby Sevens, categorias masculino e feminino, será disputada no dia 27 de agosto em Londrina.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

