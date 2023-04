Equipe de enfermagem do Providência realiza momento de oração

Da Redação

Equipe e pacientes do Hospital da Providência

A equipe de enfermagem de posto de internação do Hospital da Providência, em Apucarana, norte do Paraná, além dos cuidados diários realizados aos doentes, incluiu na rotina de todos os presentes na enfermaria, um momento de oração com os pacientes e acompanhantes.

O momento, que é realizado todas às quartas-feiras, teve iniciativa da enfermeira chefe do setor, Renata Potosk. “Estamos aqui todos os dias e em nossas orações sempre pedimos força e sabedoria para poder ajudar o próximo. Pedimos não só a cura do corpo, mas também a espiritual”, afirma Renata.

Lourdes Flauzino, que estava acompanhando o paciente Lucas de Carvalho Silva, participou do momento de oração e agradeceu a iniciativa. “Oração é tudo em nossa vida, é muito lindo esse momento com o pessoal da enfermagem, somos muito gratos a todos aqui”, diz Lourdes.

