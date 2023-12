Equipe de Cinoterapia do 10º BPM visita projeto social em Apucarana

Ação foi realizada no campo da escolinha, no Tancredo Neves

A equipe de Cinoterapia do 10º Batalhão de Polícia Militar, composta pela Cabo Geise e a Soldado Cerutti, junto com os cães Deppy e Luck, visitaram na manhã deste sábado (16) a Escolinha de Futebol Gol na Vida, onde há mais de 8 anos é realizado um projeto social para crianças e adolescentes em Apucarana.

A escolinha, que é coordenada pelo ex- atleta profissional Oscavo Júnior, atende cerca de 50 meninos e meninas todos os sábados no campo de futebol no Núcleo Habitacional Tancredo Neves, sendo que, nesta ocasião, tiveram a oportunidade de ter contato direto com os cães, brincar com eles, realçando o convívio social, a afetividade e o respeito para com o próximo.

Momentos como este contribuem para a realização de uma polícia mais próxima da comunidade, uma das missões da Polícia Militar do Paraná.



