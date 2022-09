Equipe de basquetebol feminino de Apucarana disputa os JAP's Master

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As partidas ocorrerão no ginásio de esportes do Sesc Caiobá

A equipe de basquetebol feminino de Apucarana participará nesta semana em Matinhos (Litoral do Estado) dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), categoria master, com a competição contando com a presença de seis agremiações. As partidas ocorrerão no ginásio de esportes do Sesc Caiobá.

continua após publicidade .

O time de Apucarana, que tem o comando técnico do professor Edilson Marcondes de Oliveira, o Sky, integra o Grupo A ao lado de Guarapuava e Foz do Iguaçu. O Grupo B é formado pelos times de Londrina, Paranaguá e Toledo. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para a fase semifinal.

-LEIA MAIS: Apucaranense segue no Rally dos Sertões em Tocantins

continua após publicidade .

“Será a nossa primeira participação nos JAP's master, acreditando que podemos fazer uma boa campanha na competição. O nosso time é muito experiente, pois conta com atletas que já disputaram várias competições oficiais no Estado”, disse o treinador Sky.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, deseja sucesso ao time na competição estadual. “Foi montada uma equipe com muita bagagem e que com certeza lutará por uma boa colocação nos JAP's master. Estamos na torcida por nossas atletas que quando competiram na categoria adulta conquistaram muitos títulos, principalmente a nível regional”.

A equipe apucaranense estreia nesta quarta-feira (7), às 18 horas, em Matinhos, contra Guarapuava, enquanto no dia 9, às 14 horas, o time do técnico Sky enfrentará Foz do Iguaçu.

continua após publicidade .

A agremiação de Apucarana utilizará as jogadoras Geisa Piacentini, Larissa Ramos, Fabíola Santos, Vanessa Rebelato, Luciane Menon, Rubia Andrade, Lourdes Aparecida da Cruz, Tatiana Porto, Patrícia Favaretto, Paola Pasqualini e Patrícia Ansbach.

Como preparação para os JAP's, categoria master, a equipe de Apucarana disputou nesse final de semana em Maringá, o 15º Torneio Sérgio Abujanra, com as partidas acontecendo nos ginásios de esportes do Country Club e do Maringá Clube.

As apucaranenses terminaram a competição em terceiro lugar. A ABV, do Mato Grosso do Sul, foi à campeã e o time de Maringá ficou na segunda colocação.

Siga o TNOnline no Google News