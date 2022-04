Da Redação

Equipe de Badminton de Apucarana disputa a Copa Norte em Londrina

Neste sábado (02) e domingo (03), a equipe de badminton de Apucarana participará, no ginásio de esportes do Colégio Vicente Rijo, em Londrina, da primeira etapa da Copa Norte, reunindo competidores de cinco municípios da região.

Os jogos acontecerão a partir das 09h e contará com atletas pelos naipes masculino e feminino. De acordo com o professor Alysson Namba, a competição conta pontos no ranking estadual e também é preparatória para a etapa inicial do Circuito Paranaense de Badminton, que ocorrerá de 21 a 24 de abril em Curitiba. “Estamos iniciando mais uma temporada que terá muitas competições em 2022, sempre buscando os melhores resultados nas diversas categorias”, disse Namba.

Além da equipe anfitriã e de Apucarana, a etapa inicial da Copa Norte também terá agremiações de Maringá, Paranavaí e Cornélio Procópio. “São 131 atletas inscritos, sendo 13 de Apucarana”, cita Namba.

A equipe apucaranense será representada pelos atletas Alysson Namba, Alcides Favaretto Junior, André Augusto Brito dos Santos, Carlos Benur Marcondes Gasparini, Dante Guarnieri Sobreira Moraes, Enzo Partyka de Assis, Hiro Nakamura Sena, Lucas de Assunção Favaretto, Marcos Antônio Brito dos Santos, Pedro Lorenzo Guill Gasparini, Jackson Shigaki, Maria Victoria Messias do Nascimento e Tânia Guill.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, comemora o retorno das competições de badminton no Estado. “Mais uma temporada começando e a nossa equipe em ação disputando essa importante copa regional. O badminton de Apucarana cresceu muito nos últimos anos e tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”.

No mês de novembro do ano passado na última etapa da Copa Norte, realizada no Ginásio de Esportes Lacerda Braga, o Lacerdinha, em Paranavaí, a equipe apucaranense ficou na terceira colocação, conquistando 7 medalhas de ouro, 12 de prata e 6 de bronze. A Aserp, de Paranavaí, foi campeã e o Londrina Country Club ficou em segundo lugar.

A equipe de badminton de Apucarana conta com apoio da Namba Training, Espaço Cultural Nipo Brasileiro e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.