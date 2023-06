Equipe de Badminton de Apucarana consegue bons resultados em torneio

Competição aconteceu no final de semana

A equipe de badminton de Apucarana foi destaque nesse final de semana durante a realização da segunda etapa do Circuito Paranaense da modalidade, que ocorreu no Ginásio de Esportes Antônio Lacerda Braga, o Lacerdinha, em Paranavaí. A competição teve a presença de 22 equipes de todo o Estado.

A equipe apucaranense conquistou 10 medalhas, com duas de ouro, duas de prata e seis de bronze. Com isso, a equipe terminou em décimo segundo lugar na classificação geral no quadro de medalhas.

Participaram do Circuito Estadual os apucaranenses Arthur Kenzo Shimada, Bruno Kiyota Freitas, Pedro Lorenzo Guill Gasparini, Roberto Makoto Date, Silvio Teruo Shimada, Maria Lucia Yokomizo e Tânia Guill.

A equipe de badminton de Apucarana é treinada pelo professor Alysson Namba e conta também com alguns atletas do município de Cornélio Procópio.

