Da Redação

Equipe de Badminton de Apucarana conquista 15 medalhas

Representada por 16 atletas, a equipe de Badminton de Apucarana foi destaque no Torneio da Amizade, realizado neste domingo (3) na Associação Cultural e Esportiva Procopense (ACEP), em Cornélio Procópio. Os apucaranenses, com competidores nas categorias infanto-juvenil e adulto (masculino e feminino), conquistaram 15 medalhas, sendo 3 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze.A equipe, que tem o comando do professor Alysson Namba, disputou a competição como preparativo para a Copa Norte, a segunda etapa do Circuito Paranaense e os Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). “O torneio foi organizado pela equipe procopense e por conta dos protocolos de saúde e de segurança a competição foi realizada somente com os times do Cornélio Procópio e Apucarana. A nossa equipe agradece o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, a Namba Training, o Espaço Cultural Nipo Brasileiro e a Acea”, disse Namba.O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, elogiou a equipe pelo desempenho na competição do final de semana. “Os nossos atletas estão de parabéns pelas conquistas no Torneio da Amizade, mostrando que a equipe está no caminho certo. A equipe já havia se destacado na etapa inicial do Circuito Paranaense e agora conseguiu bons resultados em Cornélio Procópio”, frisa Grillo.Competiram no final de semana os apucaranenses Alysson Namba, Augusto Gasparetto, Hiro Nakamura, Cléber Alan, Lucas Favaretto, Maria Vitória, Júlia Gabriela, Júlio Dancs, Carlos Gasparini, Patricia Favaretto, Sheila Moure, Tania Guill, Alcides Favaretto, Marcos Brito, André Brito e Gabriel Sasaki.

continua após publicidade .

Classificação final

Simples Masculino – Adulto1º lugar – Alysson Namba (Apucarana)2º lugar – Carlos Gasparini (Apucarana)3º lugar – André Brito (Apucarana)

continua após publicidade .

Simples Feminino – Adulto1º lugar – Thaysa (Cornélio Procópio)2º lugar – Tania Guill (Apucarana)3º lugar – Patricia e Sheila (Apucarana) – (disputam a 3ª posição nesta quarta)

Simples Masculino – Infanto/juvenil1º lugar – Arthur (Cornélio Procópio)2º lugar – Júlio Dancs (Apucarana)3º lugar – Lucas Favaretto (Apucarana)

Simples Feminino – Infanto/juvenil1º lugar – Fernanda (Cornélio Procópio)2º lugar – Carla (Cornélio Procópio)3º lugar – Maria Vitória (Apucarana)

continua após publicidade .

Dupla Masculina – Adulto1º lugar – Alysson e Augusto (Apucarana)2º lugar – Pedro Massaro e Ghabriel (Cornélio Procópio)3º lugar – Silvio e Cambé (Cornélio Procópio)

Dupla Feminina – adulto1º lugar – Thaysa e Lucia (Cornélio Procópio)2º lugar – Larrissa e Cleuza (Cornélio Procópio)3º lugar – Sheila e Tania (Apucarana)

Dupla Masculina – Infanto/juvenil1º lugar – Arthur e Gustavo (Cornélio Procópio)2º lugar – Hiro e Júlio (Apucarana)3º lugar – Cléber e Lucas (Apucarana)

continua após publicidade .

Dupla Feminina – Infanto/juvenil1º lugar – Carla e Fernanda (Cornélio Procópio)2º lugar – Júlia e Maria (Apucarana)

Dupla Mista – adulto1º lugar – Alysson e Maria (Apucarana)2º lugar – Bruno e Sônia (Cornélio Procópio)3º lugar – André e Fernanda (Cornélio Procópio)

Dupla Mista – Infanto/juvenil1º lugar – Arthur e Fernanda (Cornélio Procópio)2º lugar – Gustavo e Carla (Cornélio Procópio)3º lugar – Júlio e Júlia (Apucarana)