Equipe de atletismo de Apucarana se destaca em Ibiporã

A equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi campeã geral na 20ª edição da Prova Pedestre Adriana de Souza, realizada neste domingo (1º), em Ibiporã (Norte do Estado).

Os jovens apucaranenses conquistaram sete medalhas, sendo três de ouro, três de prata e uma de bronze, competindo pelos naipes masculino e feminino.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou pelas conquistas na prova neste final de semana. “Na retomada do pedestrianismo os nossos representantes mostraram o seu valor e fizeram uma bonita participação em Ibiporã. Também na categoria adulto os apucaranenses se destacaram nas provas de 5 e de 10 quilômetros. Todos os competidores correram com apoio do prefeito Junior da Femac”, afirmou o secretário.

Nas categorias menores foram campeões em suas provas os atletas Yohan Oliveira (11 a 13 anos), Cauã Carlos Silva (14 a 15 anos) e Gabrielly Souza (14 a 15 anos). Com a medalha de prata ficaram os jovens Davi Martins (8 a 10 anos), Pedro Henrich Machado de Oliveira (14 a 15 anos) e Madelaine Silva (14 a 15 anos). Adrian Silva ganhou a medalha de bronze na categoria de 8 a 10 anos e Samuel Biz ficou na quarta colocação na categoria de 14 a 15 anos.

Os apucaranenses também competiram na categoria adulto nas provas de 5 e de 10 quilômetros em Ibiporã. Foram campeões em suas categorias os atletas Ubiratan Oliveira e Claudete Biz (5 Km). Os corredores José Vitor Ribeiro e Isadora Biz conquistaram o segundo lugar na prova de 5 Km. Clayton Maciel foi terceiro colocado na prova de 5 Km, Luiz Henrique Pereira obteve a mesma posição na corrida de 10 Km e Guilherme Barbosa ficou em quinto lugar na prova de 10 Km.





