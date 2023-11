Equipe de atletismo de Apucarana é destaque em competições regionais

A equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque nesse sábado (11/11), durante a realização da Maratoninha da Colônia Esperança em Arapongas e na 2ª edição da Prova Pedestre Cidade de Ibiporã. Somando as duas competições regionais os atletas apucaranenses conquistaram 22 medalhas, com 12 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze.

“Os nossos jovens atletas mais uma vez estão de parabéns, pois deram show competindo em Arapongas e Ibiporã no último final de semana. Nas duas provas, Apucarana foi campeã geral na classificação por equipe, com os atletas contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

No sábado de manhã na Maratoninha da Colônia Esperança foram campeões em suas categorias os atletas Yan Guilherme Freitas Félix, Cauan Santos, Samuel Santana, Adryan Gomes da Silva, Ana Clara, Madelaine Gomes da Silva e Vitória Fernanda Siqueira Proença, enquanto Bento Brumatti, Matheus Cunha, João Miguel Marques da Silva e Tabatha Vitória Araújo conquistaram a medalha de prata.

Já no sábado à noite na Prova Pedestre Cidade de Ibiporã os atletas Adryan Gomes da Silva, Rômulo Ramos Monteiro, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Kethellyn Vitória de Lima e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza faturaram a medalha de ouro em suas categorias. Pedro Henrique Neves Bernardo, Pedro Henrich Machado de Oliveira e Andrelize Vitória Pereira da Cruz ficaram em segundo lugar e João Vitor Neves Bernardo, Nathaly Ramos Monteiro e Madelaine Gomes da Silva terminaram a prova na terceira colocação.

A competição foi realizada nas categorias A (nascidos de 2013 a 2015), B (nascidos de 2010 a 2012) e C (nascidos em 2008 e 2009), masculino e feminino, com percursos de 300m, 500m e 1 quilômetro.

Também em Ibiporã foi realizada a competição pela categoria adulto, com a presença dos atletas Edson Emídio, Geison Novais de Souza, Luiz Henrique Pereira, Thiago Augusto Chagas, Valdecir Alves Martins, Ademir Bobig e Claudete Pinheiro de Freitas Biz, representando a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. O percurso da prova foi de 7 quilômetros.

Edson, que também compete pelo 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) obteve a quarta posição na classificação geral; Geison foi o 14º; Luiz Henrique o 25º e Thiago terminou a prova na 27ª colocação. Em suas categorias, Valdecir e Ademir ficaram em terceiro lugar e Claudete foi a 18ª colocada na classificação geral.

