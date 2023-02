Equipe de atletismo de Apucarana disputa a Prova Quinzinha

Da Redação

A corrida no Norte do Estado ocorrerá pelas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 (masculino e feminino).

Formada por 18 atletas, a equipe de atletismo das categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana disputará neste sábado (25/02), a partir das 17h30, a 22ª edição da Prova Pedestre Quinzinha, competição que tem a realização da Fundação de Esportes, Prefeitura de Cornélio Procópio e do Serviço Social do Comércio (Sesc). A corrida no Norte do Estado ocorrerá pelas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 (masculino e feminino).

“Mais uma vez a equipe de Apucarana buscará bons resultados em Cornélio Procópio. Na prova do ano passado os nossos representantes conseguiram três medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. Foi à equipe que conquistou mais medalhas na Quinzinha, com os nossos jovens atletas contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na edição de 2023 competirão os apucaranenses Davi Luiz, Adryan Silva, João Pedro Silva, João Bernardo e Pedro Bernardo (sub-11); Luiz Fernandez, Rômulo Monteiro, João Pedro Lima, João Pedro Batalha, Náthaly Monteiro, Vitória Proença e Vytória Cassiano (sub-13); Andrelize Vitória Pereira da Cruz, Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, Madelaine Gomes da Silva, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira e Pedro Henrique dos Reis Martins (sub-15).

A prova neste sábado (25/02) em Cornélio Procópio na categoria sub-11 terá percurso de 500m, a sub-13 com 800m e a sub-15 com 1 km.

Na Quinzinha de 2022 os apucaranenses conquistaram sete medalhas, sendo três de ouro, três de prata e uma de bronze. Os vencedores foram os atletas Yohan Gabriel Brandino de Oliveira (sub-13), Cauã Carlos Lucchesi da Silva e Madelaine Gomes da Silva (sub-15). Além das medalhas de ouro e dos troféus, os três jovens também ganharam bicicletas como premiação.

As medalhas de prata ficaram com Andrelize Vitória Pereira da Cruz (sub-13), Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Guilherme Paschoal (sub-15), enquanto Pedro Henrich Machado de Oliveira faturou bronze na categoria sub-15.

