Equipe de atletismo de Apucarana brilha na fase final dos Jogos Escolares do Paraná

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Esportes, voltou a colocar o município em destaque no cenário estadual. A equipe de atletismo sub-17 conquistou resultados expressivos na fase final dos 72º Jogos Escolares do Paraná, realizada entre os dias 1º e 4 de agosto, em Campo Mourão, com medalhas, boas colocações e uma pré-convocação para a seleção paranaense.

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Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O principal destaque foi Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, aluno do Colégio Professor Izidoro Luiz Cerávolo. Ele conquistou a medalha de ouro nos 400 metros rasos, garantindo pré-classificação para a seleção paranaense que disputará os Jogos da Juventude, em outubro, em Foz do Iguaçu. Yohan também ficou em quinto lugar nos 200 metros rasos.

Outro grande resultado foi de Nathaly Ramos Monteiro, aluna do Colégio Cívico-Militar Alberto Santos Dumont. Ela conquistou a medalha de prata no salto em altura e ficou em quarto lugar no salto triplo.

Também representaram Apucarana Vitória Fernanda Siqueira Proença, quarta colocada no pentatlo; Rômulo Ramos Monteiro, sexto colocado no pentatlo; Andrelize Vitória Pereira da Cruz, quarta colocada nos 3.000 metros da marcha atlética; João Eduardo Pires, sétimo colocado no lançamento do dardo; e Mariane Heloise Fonseca, nona colocada no salto em distância.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a atual administração tem ampliado os investimentos no esporte, tendo como uma das principais iniciativas a criação do Programa Bolsa Atleta. Dos sete atletas que representaram Apucarana na fase final dos 72º Jogos Escolares do Paraná, cinco são beneficiados pelo programa. “Desde o início da nossa gestão, assumimos o compromisso de investir nas pessoas, e o esporte faz parte dessa política pública. Criamos o Programa Bolsa Atleta para oferecer apoio financeiro aos esportistas que representam Apucarana em competições regionais, estaduais e nacionais. Ver atletas bolsistas conquistando medalhas e vagas para representar o Paraná demonstra que estamos no caminho certo e que investir no esporte é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, parabenizou os atletas pelo desempenho e destacou o empenho de toda a equipe. “Cada medalha, cada classificação e cada prova disputada representam muito esforço, disciplina e dedicação. Nossos atletas estão de parabéns por levarem o nome de Apucarana ao cenário estadual com excelentes resultados. Também agradeço o trabalho dos treinadores e das famílias, que são fundamentais na formação desses jovens talentos,” disse.

A delegação apucaranense foi acompanhada pelo técnico Luiz Henrique Pereira (Luizinho) e pelo professor José Marcelino da Silva (Grillo), chefe da delegação.

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