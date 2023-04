Equipe de Apucarana vence etapa inicial do Paranaense de Karatê

Da Redação

Associação Kime, de Apucarana fez 155 pontos

Com 155 pontos, a Associação Kime, de Apucarana, conquistou no Ginásio de Esportes Manecão, em Faxinal, o título da primeira etapa do Campeonato Parananense de Karatê no estilo shotokan, em competição que contou com a presença de 14 associações de todo o Estado. A etapa inicial foi disputada nas categorias mirim, infantil, infanto, juvenil, adulto e master (masculino e feminino), nos estilos kata e kumite.

De acordo com o técnico Gerson Munhoz da Costa, a Associação Kime faturou 29 medalhas, com 14 de ouro, oito de prata e sete de bronze. “Fomos destaques em todas as categorias nos dois estilos, na classificação por equipes, conseguindo assim o título geral da competição. Disputamos o campeonato com a participação de 30 atletas, com o auxílio do professor Amauri Pereira dos Santos”, disse Costa, que agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, enalteceu o desempenho da equipe. “A Associação Kime representou muito bem o município no último final de semana, conquistando muitas medalhas e revelando novos talentos no karatê, modalidade que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

Na disputa do Campeonato Paranaense, a Associação Kime teve como medalhistas os atletas Eduardo Andrade, João Victor Grilo, Júlio Galeano, André Rodrigues, Hugo Silva, Lucas Bergossi da Costa, Davi Cardoso, David de Oliveira, Eduardo Vieira, Felipe Emanuel, Felipe Galan, Gabriel Rodrigues, Gabriel Vieira, Pedro Zanon, Ruan Cardoso, Alícia Caldas, Anna Coutinho, Géssica Bergossi da Costa, Isabela Oliveira, Maria Eduarda e Maria Júlia.

