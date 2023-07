Equipe de Apucarana se destaca no Paranaense de Atletismo Sub-18

Com a conquista de nove medalhas, a equipe sub-18 de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana mostrou força e fez bonito nesse final de semana no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado), durante a realização do 50º Campeonato Paranaense Loterias Caixa, competição disputada nas categorias masculina e feminina.

“Nossa equipe ganhou uma medalha de ouro, seis de prata e duas de bronze, numa competição que reuniu a nata do atletismo paranaense. Destaque para Madelaine Gomes da Silva que ficou em primeiro lugar no salto em altura e obteve a segunda posição na prova de 2.000m com obstáculos”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

De acordo com ele, Madelaine fez a marca de 1,59m no salto em altura e acabou assumindo a liderança do ranking brasileiro da prova na categoria sub-16. A atleta é aluna no Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado e foi revelada no atletismo quando estudava na Escola José Idesio Brianezi participando dos festivais e do circuito de corridas de rua das escolas municipais de Apucarana.

Também pela categoria feminina, a atleta Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza conquistou prata nas provas de 800m e de 1.500m e Isadora Natally dos Santos faturou a medalha de bronze nos 2.000m com obstáculos.

Pela categoria masculina, Guilherme Paschoal ficou em segundo lugar na prova de 1.500m e em terceiro nos 2.000m com obstáculos. Já o atleta Adson Garcia da Silva foi prata nos 1.500m e nos 2.000m com obstáculos.

“Estamos felizes com o desempenho alcançado em Cascavel, mostrando todo o potencial de Apucarana nas categorias de base do atletismo. O professor Grillo e os atletas estão de parabéns pelas conquistas nesse final de semana, com a equipe contando com todo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Também competiram no Oeste do Estado, os apucaranenses Clayton Gomes Maciel, José Vitor Ribeiro, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Pedro Henrique dos Reis Martins e Samuel da Silva Biz.

O campeonato no CNTA também teve a participação de competidores dos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Pato Branco, Palmas, União da Vitória, Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Colombo, Londrina, Maringá, Rolândia, Ibiporã, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Paranavaí e Cianorte.

O Campeonato Paranaense, que reuniu mais de 350 atletas, foi realizado pela Federação de Atletismo do Paraná, Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Cultura, Governo do Estado e Unimed.

