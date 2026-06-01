Equipe de Apucarana se destaca no Campeonato Paranaense de Atletismo

Apucarana reafirma sua posição de destaque no cenário do atletismo, conquistando duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. O desempenho foi alcançado no 70º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Adulto, disputado no final de semana em Foz do Iguaçu. O desempenho ganha ainda mais relevância pelo fato de cinco dos sete atletas participantes serem beneficiários do programa municipal Bolsa Atleta.

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O prefeito Rodolfo Mota comemorou os resultados e destacou que as conquistas refletem os investimentos realizados pela Prefeitura no esporte de rendimento. “Há apenas 15 dias, atletas de Apucarana também participaram da Copa Brasil Loterias Caixa Sub-20, quando Apucarana foi campeã por equipe. Agora, no adulto, foi mantido o nível de performance, mostrando a importância do investimento público contínuo no esporte”, reiterou.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, lembra que Apucarana tem mantido uma presença constante nas principais competições do calendário nacional e estadual. “Isso garante experiência competitiva aos atletas e fortalece a modalidade. Ver nossos atletas brilhando em competições de alto nível nos motiva a continuar investindo em políticas públicas que transformam vidas e ajudam os atletas a realizarem seus sonhos”, completou.

O professor de educação física José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador técnico de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, afirma que dos sete atletas que representaram Apucarana em Foz do Iguaçu, cinco são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura: Madelaine Gomes da Silva, Yohan Gabriel Brandino, Andrelize Vitória Pereira, Nathaly Ramos e Rômulo Ramos.

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O incentivo financeiro de R$ 600 por mês do Bolsa Atleta contribui para despesas com treinamentos, equipamentos e participação em competições, fortalecendo o desenvolvimento esportivo dos talentos locais.

Quadro de medalhas de Apucarana

Ouro: Pedro Henrich Machado (salto em altura) e Madelaine Gomes da Silva (heptatlo)

Prata: Yohan Gabriel Brandino (400 metros com barreiras) e Madelaine Gomes da Silva (salto em altura)

Bronze: Revezamento 4×400 metros misto, com participação de Pedro Henrich Machado e Andrelize Vitória Pereira

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